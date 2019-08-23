منذ فتح باب القبول هذا العام، شهدت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة إقبالاً كبيراً، حيث توافد الطلاب من مختلف الأعمار والشهادات الدراسية، لطلب الالتحاق بالكلية بهدف التعرف على قارة أفريقيا عن قرب، ما جعل بعض الأقسام مثل السياسة والاقتصاد تعلن الاكتفاء بقبول 70 طالباً فقط، وكذلك الإنثروبولوجى 50 طالباً، إضافة إلى مد فتح التقديم حتى نهاية سبتمبر المقبل بدلاً من أغسطس الجارى.

عميد الكلية: قسم السياسة حدد قبول 70 طالباً

«بنحاول نسيب الباب مفتوح تسهيلاً على الطلاب ولتذليل المشاكل أمامهم»، حسب الدكتور محمد نوفل، عميد الكلية، مؤكداً أن الإقبال هذا العام لافت للنظر بسبب الاهتمام بالقارة الأفريقية وتفرد الكلية بجميع الأقسام المتعلقة بالدراسات الأفريقية فى السياسة والاقتصاد واللغات الأفريقية والتاريخ والاجتماع وغيرها، إضافة إلى دخول أقسام جديدة فى حيز التنفيذ، مثل الإعلام الأفريقى والتشريعات القانونية الأفريقية: «القاعات والأماكن بتحكمنا ما نقدرش نقبل كل المتقدمين»، مؤكداً أن اللائحة الجديدة للكلية تتضمن التطوير من خلال برامج متميزة ومتخصصة فى الدراسات الأفروآسيوية لأول مرة فى الجامعات المصرية.

قرر مصطفى حمدى، خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الالتحاق بالكلية إيماناً منه بأن التوجه الحالى نحو أفريقيا، وفرص العمل بها ستكون أفضل، خاصة أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تحتاج لدراسة الواقع والعمل داخل القارة لتحقيقها من خلال العمل فى منظمات إقليمية والبنك الأفريقى والاتحاد الأفريقى وغيرها. كذلك قدمت نرمين عبدالستار أوراقها للدراسة فى قسم السياسة، مؤكدة حبها الشديد لها، فضلاً عن اهتمام القيادة السياسية بأفريقيا، وأنها المستقبل: «اخترت أكمل فيها».