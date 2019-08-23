أوقفت السلطات التونسية المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي على الطريق إلى باجة شمال غرب البلاد.

وقال مصدر تونسي لـ"الوطن": "قطعت 15 سيارة تابعة للشرطة الطريق وهرعت نحو سيارة القروي قبل أن يطلب منه شرطيون مسلحون بزي مدني، أن يرافقهم موضحين أن لديهم تعليمات بتوقيفه، وسألهم عن السبب فرفضوا الرد وأبغلوه أن يركب معهم وسيعلم حين وصوله".

وقال المصدر التونسي الذي تحفظ على نشر اسمه، لـ"الوطن": "نبيل القروي يقبع في سجن المرناقية بدون إذن قضائي، ولا يوجد حكم قضائي ضده بشأن التهرب الضريبي".

وتابع: "لا يمكن قبول أوراق أي مرشح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية في تونس إذا كان متهما في قضايا تهرب ضريبي، فكيف تخطى نبيل القروي جميع المراحل حتى الآن؟، و القروي من أقوى رجال الأعمال في تونس ولديه استثمارات وطنية عديدة، وخلال الفترة الأخيرة تصدر جميع استطلاعات الرأي في تونس".

ونبيل القروي هو رجل أعمال وإعلامي تونسي، ولد في أغسطس عام 1963 ببنزرت.

وأسس القروي بالتعاون مع أخيه غازي، قناة نسمة الفضائية الترفيهية سنة 2007، حيث توجه للجمهور في المغرب العربي، وأصلها ترفيهي فني إيطالية تونسية، ومقرها العاصمة الفرنسية باريس.

ويمتلك نبيل القروي شركة الإعلانات "قروي قروي" التي تملك قناة نسمة أيضا، حيث كانت قد شهدت في مستهل افتتاحها نجاحا كبيرا من خلال عرض برنامج ستار أكاديمي المغرب العربي.

ويتواجد نبيل القروي حاليا على رأس جمعية "خليل تونس"، التي تختص بالعمل الخيري منذ حوالي 3 سنوات، في حين يحصل على نسب عالية من الرضا لدى المواطنين في استطلاعات الرأي التي تجري من قبل بعض الشركات الخاصة.