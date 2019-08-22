أصدرت وزارة الداخلية بيانا حول واقعة الاعتداء على شاب من ذوي الإعاقة الذهنية في محافظة الشرقية، أكدت فيه أن أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على شاب من ذوي الإعاقة، بالضرب داخل محل حلاقة.

وقالت الوزارة في أول بيان لها حول الواقعة، إنها شكلت على الفور، فريق بحث جنائي تمكن من تحديد شخصية المجني عليه ومرتكبي الواقعة، وتوصلت الجهود لقيام مالك محل حلاقة، وعاملين، حلاق، وميكانيكي، جميعهم مقيمين بناحية كفر إبراش دائرة مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، بالتعدي بالضرب على المجني عليه، وهو عامل بمقهى، 17 عاما، داخل المحل الخاص بالأول وتصوير الواقعة بمعرفة كهربائي، ونشر الفيديو المُشار إليه على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وأضافت أنه عقب تقنين الإجراءات والتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، جرى استهداف المتهمين وضبطهم، وبمواجهتهم، اعترفوا بقيامهم بالتعدي على المذكور، لاتهام الأول (مالك محل الحلاقة) له، بسرقة سماعات مركبة توك توك خاص به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان شاب يعاني من إعاقة ذهنية، لوصلة ضرب وتعذيب داخل محل حلاقة في قرية كفر إبراش، أمس، بمركز مشتول السوق في محافظة الشرقية، من جانب عدد من الأشخاص، بينهم صاحب المحل.

وطالب مستخدمو "فيس بوك" جهات الأمن، بالتحرك وضبط المتورطين في الحادث وتقديمهم للعدالة.

وقال أحد أهالي كفر إبراش عن فيديو تعذيب المعاق ذهنيا: "كانوا بيتسلوا بضربه" كشف أحد أهالي قرية كفر إبراش، التابعة لمركز مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، عن اسم صاحب محل الحلاقة الذي شهد واقعة اعتداء عدد من الأشخاص بالضرب على شاب معاق ذهنيا، وجرى تداوله على "فيسبوك".

وقال مصطفى، لـ"الوطن"، إن الشاب المجني عليه لا يؤذي أحدا، وأنه يذهب إلى عدد من الأماكن والمحال، ويجلس بها بصحبة الموجودين بها ليستأنس بهم، ولا يقوم بأي أعمال شغب.

وأكد أن صاحب محل الحلاقة الذي شهد الواقعة يدعى "شريف"، وأن المشاركين في الضرب، من أصدقائه بالمحل، وأحدهم قام بتصوير الفيديو، وتم تسريبه إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد مصطفى، أن السبب وراء قيامهم بهذا الأسلوب العدائي ضد الشاب، هو مجرد التسلية بضربه، والدليل أنهم يظهرون وهم يضحكون، ولا تظهر على أي منهم علامات الغضب التي تشير إلى أنه ارتكب فعلا أغضب أحدهم.

وألقت الشرطة القبض على 6 أشخاص ظهروا خلال فيديو الاعتداء على معاق الشرقية بالضرب.