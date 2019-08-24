مثّل الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، اليوم السبت، أمام المحكمة بتهم الفساد على خلفية قضية "الثراء الحرام".

وتستأنف جلسات محاكمة البشير بتهم حيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلا عن تهم تتعلق بغسيل الأموال، وينتظر أن تستمع المحكمة إلى شهود الاتهام.

وتجرى المحاكمة بحضور المحامي أحمد إبراهيم الطاهر رئيس هيئة الدفاع عن البشير، وبحضور لافت لأقارب وذوي الرئيس السوداني السابق، نقلا عن "روسيا اليوم"

وكان البشير مثّل أمام المحكمة الاثنين الماضي، وسط حراسة عسكرية كبيرة.

ووجهت النيابة العامة السودانية اتهامات إلى الرئيس السابق البشير في مايو الماضي، منها قتل المتظاهرين والفساد، وبدأت التحقيقات معه في 16 يونيو.

وتتزامن المحاكمة مع بدء مرحلة سياسية جديدة في السودان، إذ يواصل رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة بعد إقرار الاتفاق السياسي وتشكيل المجلس السيادي