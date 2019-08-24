11300 من حجاج البري يصلون ميناء نويبع

قال علي الشحات رئيس مدينة نويبع، إن الميناء استقبل اليوم 850 حاجا، ضمن الفوج السابع لعودة حجاج بيت الله الحرامن على متن 10 أتوبيسات، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الحجاج الذين عادوا من الأراضي المقدسة لمصر عبر ميناء نويبع بلغ 11 ألف و300 حاج وحاجة خلال سبعة أفواج.

وأضاف أنه تم إنهاء كافة إجراءات الوصول والتفتيش الخاصة بالحجاج، بأقصى سرعة، طبقا لتعليمات وزير النقل، حتي لا يحدث تكدس في صالات الانتظار، لافتا إلى أنه من المقرر أن يشهد الميناء وصول فوجين جدد.

وأوضح رئيس المدينة، أنه جاري استمرار رفع حالة الطوارئ بالميناء، لاستقبال باقي الأفواج، فيستأنف الميناء استقبال الفوج الثامن الاثنين المقبل، واستقبال الفوج التاسع والأخير الثلاثاء المقبل.