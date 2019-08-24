أكد النائب إيهاب غطاطي عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى علي عبدالعال رئيس مجلس النواب إلى موجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضد ما تناولته الإعلامية ريهام سعيد بإهانة المرأة المصرية.

وقال "غطاطي"، لـ"الوطن"، إنه طالب باتخاذ كل الإجراءات ضد الإعلامية وضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات، مشددًا على ضرورة الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي.

وتبدأ اليوم لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التحقيق في الشكوى التي تقدم بها المجلس القومي للمرأة، ضد برنامج صبايا الذي تقدمه ريهام سعيد على قناة الحياة، بسبب حديثها عن السمنة وإسائتها "للبدناء"، ومن المقرر أن تمثل مقدمة البرنامج، التي اعتذرت عن ما قالته وأعلنت اعتزالها، غدا للتحقيق معها بمقر المجلس.

وكانت نقابة الإعلاميين، أصدرت قرارا أمس بوقف ريهام سعيد عن ممارسة أي نشاط إعلامي لحين توفيق أوضاعها بالقيد في جداول النقابة، وإبلاغ النيابة العامة ضدها لممارستها النشاط الإعلامي دون القيد في النقابة، لكن هذا الإجراء لا يتعارض مع تحقيق الأعلى للإعلام في الموضوع محل الشكوى لاسيما وأنه يختص بالوسيلة التي بث من خلالها البرنامج، فضلا عن أن لائحة الجزاءات تعطيه حق منع الإعلامي من الظهور.

وتقدم المجلس القومي للمرأة في مصر، بشكوى للجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد ريهام سعيد، وتضمن موضوع الشكوى الحلقة التي تحدثت فيها مقدمة البرنامج عن السمنة والتي "أثارت استياء السيدات المصريات، كما احتوت على عبارات وأوصاف لا تليق"، وتضمنت الشكوى المطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المجلس الأعلى للإعلام في هذا الشأن.