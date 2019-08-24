تمكنت قوات أمن الدقهلية اليوم من القضاء على أخطر بلطجي والملقب بـ"خط الشمال"، في تبادل لإطلاق النار، أثناء محاولة القبض عليه في مدينة المطرية.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات باختباء "الأنصاري. ب. ح. ع" 33 سنة، أحد العناصر الإجرامية الخطرة في بحيرة المنزلة في مدينة المطرية، والذي كون ثروة طائلة من عمليات السطو المسلح والقتل والإتجار في السلاح.

ووجه مدير الأمن بتشكيل قوة أمنية بإشراف مدير المباحث، وبقيادة العميد أحمد العجوز، رئيس فرع البحث الجنائي لمنطقة شمال الدقهلية، والرائد أحمد فتح الله، رئيس مباحث مركز المطرية.

وتمكنت القوة من تحديد مكان اختباء المتحريى عنه، وعند شعوره باقتراب القوات عليه بادر بإطلاق النيران فبادولوه إطلاق النيران حتي لقى مصرعه.

وقال مصدر أمني، إن المتحري عنه مسجل شقي خطر فئه "ب" تحت رقم 661، وسبق اتهامه في العديد من القضايا الجنائية من قتل وسرقة وإتجار بالأسلحه النارية.

يذكر أنه سبق وتم القبض على المتهم في عام 2013 بمدخل قريه النسايمة، أثناء محاولته تسليم بعض الأسلحه التي كان يتاجر بها لأحد زملائه في نفس المجال، وضبط وبحوزته 3 بنادق آلية 5 فرد حدادي، و40 طلقة، ومبلغ مالي 20 ألف جنيه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.