أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن مواني الهيئة شهدت تداول 199 شاحنة بضائع و381 سيارة .

وأوضح المركز في بيان له اليوم، أن ميناء نويبع استقبل اليوم السفينتين آيلة وسينا وعلى متنهم 13 شاحنة، فيما شهد الميناء أمس وصول وسفر السفينة سينا وعلى متنها 23 شاحنة وسيارتين، بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض وعلى متنها 381 سيارة .

كما يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وعلى متنهم 33 شاحنة وسيارة، فيما استقبل الميناء أمس السفينتين القاهرة وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنهم 50 شاحنة و16 سيارة، وشهد مغادرة ثلاث سفن وعلى متنهم 80 شاحنة و202 سيارة.