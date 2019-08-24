قال عبدالناصر علي كامل، مزارع، إن السلطات الليبية أخلت مساء الجمعة، العمال الـ6 من أبناء مركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، الذين جرى احتجازهم لمدة تجاوزت 25 يوما ببوابة "طارق بن زياد" بمدينة بني غازي شرق ليبيا، ومن بينهم نجله "جمال".

وأضاف "عبد الناصر" أن العمال الـ6 بينهم 5 من أبناء قرية "ساقية داقوف"، وجميعم أبناء عمومة، والسادس من قرية "العكايشة" بنفس المركز، وأبلغ الجميع أسرهم بأنه جرى إخلاء سبيلهم وتحريرهم بعد احتجازهم خلال الفترة السابقة لأسباب تتعلق بطريقة دخول البلاد بشكل غير شرعي، وللتأكد من هوياتهم.

وأوضح "المزارع" أنه تلقى اتصالا هاتفيا من نجله "جمال" 16 عاما، والذي يعمل هناك في سوق الخضر والفاكهة، وطمأنه على صحته، وأبلغه بإخلاء سبيله وباقي المحتجزين من أبناء سمالوط، وكذا نحو 150 عاملا آخرين كانوا محتجزين معه، وأكد له أنه لم يتعرض لأي مضايقات أو أذى خلال مدة احتجازه، وسوف يباشر عمله اليوم السبت وباقي زملائه.

وكانت أسر العمال الـ6 أعلنت قبل نحو 4 أيام عن احتجاز أبنائهم فيما يقرب 20 يوما على خلفية توقيفهم أثناء ذهابهم لأعمالهم بتهمة تواجدهم بصورة غير شرعية، إذ جرى توقيفهم واحتجازهم بالقرب من بوابة طارق بن زياد بمدينة بني غازي على طريق سيدي فرج قبل عيد الأضحى بأسبوع، بعد إيقاف السيارة التي كانت تقلهم لطريق عملهم، وأرسل السائق وهو ليبي ملابسهم لمحل إقامتهم بليبيا.

يذكر أن المحتجزين الـ6 الذين جرى إخلاء سبيلهم هم: "محمد حسن علي كامل، وبدري حسن علي كامل "أشقاء"، وجمال عبدالناصر علي كامل، ومحمد قاعود أبوالعزايم مازن، ووليد منتصر علي كامل، وجميعهم من قرية ساقية داقوف، والسادس محمود وحيد فتحي، من قرية العكايشة بمركز سمالوط.

يشار أنه في شهر ديسمبر عام 2015 احتجز مسلحون في ليبيا 21 عاملا مصريا جميعهم من أبناء قرية ساقية داقوف المحتجز حاليا 5 من ابنائها في ليبيا، وتدخلت السلطات المصرية ونجحت في إعادة العمال الـ21 حينذاك واستقبلهم الرئيس عبدالفتاح السيسي في مطار القاهرة عقب وصولهم من ليبيا في شهر يناير عام 2016.