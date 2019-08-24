أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تدعيم مشروع الرصف الإنتاجي، بماكينة تخطيط بوية للأسفلت وجرار قدرة 141 حصان لنقل المعدات، بتكلفة 3 ملايين جنيه.

وأشار إلى دعم المشروع مؤخرًا بقشاطة أسفلت، بالإضافة إلى تركيب وتوريد خلاطة أسفلتية بتكلفة إجمالية للمعدات، التي تشمل ماكينة تخطيط البوية والجرار وقشاطة الأسفلت وخلاطة الأسفلت، بلغت 24 مليون جنيه.

وقال المحافظ، إن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتطوير وتدعيم ورفع كفاءة مشروع الرصف الإنتاجى بالمحافظة، ودعمه ببعض المعدات الهامة لسرعة تنفيذ الأعمال المسندة للمشروع بكفاءة وفاعلية في أقل وقت.