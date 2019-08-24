تقيم الغرفة التجارية بالمنيا معرضًا لبيع المستلزمات الدراسية للتلاميذ بأسعار مخفضة، في إطار مبادرة وزارة الداخلية كلنا واحد، بالتنسيق والتعاون مع المحافظة ومديرية الأمن ومباحث ومديرية التموين لطرح السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

أوضح وائل قطب نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، أن المعرض سيقام أمام محطة المنيا، وسيتم افتتاحه خلال أيام ويتضمن جميع الأدوات والمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها.

وأضاف قطب، أنه من المنتظر أن يفتتح اللواء قاسم حسين محافظ المنيا واللواء محمود خليل مدير الأمن المعرض، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي تماشيًا مع مبادرة رئيس الجمهورية لمحاربة الغلاء وتوفير السلع بأسعار بسيطة للمواطنين.

وقال أحمد راضي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، إن الغرفة تتحمل كافة نفقات تجهيز المعرض، لتوفير الأدوات والمستلزمات الدراسية للتلاميذ بأسعار مخفضة، ولتلبية احتياجات محدودي الدخل.