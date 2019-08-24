افتتحت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم، المركز التطوعي لتنمية الطفولة المبكرة بمركز شباب بهيج، ضمن الانتهاء من أعمال تطوير المراكز التطوعية لتنمية الطفولة.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن ذلك الافتتاح تجريبًا للبدء في ممارسة الأنشطة للأطفال، ويأتي ذلك بالتنسيق بين الوزارة والإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، لأعمال تطوير المراكز التطوعية لتنمية الطفولة المبكرة.

وأضافت الشريف، على هامش الافتتاح، أن يأتي ذلك لتحقيق الهدف العام من مشروع تنمية الطفولة المبكرة، الذي يجري من خلال استثمار جميع الأطفال الصغار لإمكاناتهم التنموية، وذلك بدعم الوالدين ومقدمي الرعاية في التنشئة والتربية الإيجابية، ومنح الأطفال الصغار فرص متساوية في الحصول على خدمات أساسية في الصحة والتغذية والحماية والتعليم المبكر.