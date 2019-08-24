يستعد نادي الزمالك وفريق ديكاداها الصومالي، اليوم السبت، الموافق 24 أغسطس، لمنافسات الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد الجيش ببرج العرب.

ويمكن مشاهدة المبارة على قناة أون سبورت المباراة فضائيًا، فيما تنقلها قناة تايم سبورتس على التردد الأرضي.

وجاءت القائمة الزمالك في المباراة التي أعلنها ميتشو على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبدالغني – حازم إمام – حمدي النقاز – محمد عبدالشافي – عبد الله جمعة - محمود حمدي الونش.

خط الوسط: محمود عبدالعزيز – محمد حسن – فرجاني ساسي – محمد عنتر – إسلام جابر – يوسف أوباما- محمود عبدالرازق شيكابالا – كريم بامبو – أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفي محمد – عمر السعيد.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك تشكيله في المباراة بقيادة محمد عواد في حراسة المرمى.

وفي خط الدفاع: محمد عبدالغني ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز ومحمد عبدالشافي.

في الوسط: محمد حسن ومحمود عبدالعزيز ويوسف أوباما ومحمود عبدالرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.

وفي الهجوم: عمر السعيد.