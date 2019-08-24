"التعليم العالى": 35 ألف طالب يسجلون فى تنسيق المرحلة الثالثة

شهدت معامل تنسيق الجامعات، أمس، إقبالاً متوسطاً، من قِبل طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة بشعبتيها «العلمى والأدبى» لتنسيق الجامعات 2019-2020، فى أول أيامها، وكانت وزارة التعليم العالى، أعلنت عن فتح باب التسجيل لطلاب المرحلة الثالثة بحد أدنى 50٪ للشعبتين.

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 35 ألف طالب وطالبة للعام الجامعى 2019-2020.

"عطا": انتظام إجراءات تسجيل الرغبات إلكترونياً دون شكاوى

وأكد رئيس قطاع التعليم، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أى شكاوى، موجهاً الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفاً إمكانية تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء الأربعاء الموافق 28 أغسطس الحالى.

وأوضح أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح أمس السبت الموافق 24 أغسطس، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء الموافق 28 أغسطس الحالى، وتم فتح موقع التنسيق الإلكترونى للطلاب الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة عام 2019 خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس الحالى، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم، علماً أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى امتحانات (الدور الثانى) للثانوية العامة هذا العام 2019، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

وقال عبدالحميد حسن، المشرف على معامل تنسيق كلية الهندسة، إن معامل الكلية شهدت إقبالاً متوسطاً من قبل طلاب الثانوية العامة، موضحاً أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم بلغوا 300 طالب وطالبة، وأوضح «عبدالحميد» أن الكلية بها 4 معامل تنسيق سعة كل معمل 30 جهاز حاسب آلى.

وشهدت معامل تنسيق كلية الدراسات العليا والبحوث الإحصائية بجامعة القاهرة إقبالاً متوسطاً فى أول أيام تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمى والأدبى.

وقال رفاعى السيد هيكل، مسئول معامل التنسيق بالكلية، إن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم حتى الآن 250 طالباً وطالبة، لافتاً إلى أن الكلية بها 3 معامل للتنسيق بواقع 25 جهاز حاسب آلى لكل معمل.

وبشأن تنسيق الدبلومات الفنية، كشف رئيس قطاع التعليم أن عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 147 ألف طالب وطالبة للعام الجامعى 2019/2020، مضيفاً إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة من مساء يوم السبت الموافق 31 أغسطس الحالى.

وأضاف «عطا» أنه يمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام التقدم للجامعات التكنولوجية الجديدة، وهى: الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة - جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة - جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا)، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بنى سويف التكنولوجية.

طلاب "ثالثة تنسيق": "الكليات اكتملت ومش قدامنا غير المعاهد"

وأكد عدد من طلاب الثانوية العامة شعبتى العلمى والأدبى، أن الطاقة الاستيعابية لمعظم الكليات اكتملت بسبب ارتفاع الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى، ولم يبقَ أمامهم سوى المعاهد.

وقال الطالب حسن عبدالناصر، الحاصل على مجموع 66% فى امتحانات الثانوية العامة شعبة الأدبى، إن السبب الرئيسى فى انخفاض مجموعه لهذا الحد عدم دقة تصحيح الامتحانات، موضحاً أن عدد الدرجات التى فقدها فى مادتى التاريخ واللغة العربية بلغ 25 درجة لكل مادة.

وأضاف «عبدالناصر» لـ«الوطن»، أنه كان يرغب فى الالتحاق بكلية الآداب قسم الجغرافيا، قائلاً: «دلوقتى مش جايلى كليات»، موضحاً أن موقع التنسيق الإلكترونى لم يتح له أى كلية للالتحاق بها «كله جايلى معاهد».

وأبدى الطالب فادى مجدى، الحاصل على مجموع 66% شعبة العلمى رياضة، استياءه الشديد من التصحيح، موضحاً أنه فقد نحو 15 درجة فى مادة الكيمياء، لافتاً إلى أنه كان يرغب فى الالتحاق بكلية الهندسة.

وأضاف «مجدى» أن ارتفاع الحد الأدنى لتنسيق المرحلتين الأولى والثانية أدى إلى اكتمال الطاقة الاستيعابية للكليات من طلاب المرحلتين فقط، قائلاً: باقيلنا المعاهد بس»، مشيراً إلى أنه لم يلتحق بكليات القطاع الخاص لارتفاع مصروفاتها الدراسية.

وأوضح الطالب خالد على، الحاصل على مجموع 78% شعبة العلمى رياضة، أن التنسيق الداخلى للجامعات الخاصة لقطاع كليات الهندسة والحاسبات ارتفع بمعدل أعلى من الحدود الدنيا التى أعلنها مجلس الجامعات الخاصة بشأن كليات الهندسة وغيرها، مشيراً إلى أنه كان يرغب فى الالتحاق بكلية الهندسة بالجامعة الحديثة، إلا أن الحد الأدنى لتنسيقها تجاوز الـ80%، وتابع: «أتمنى كلية حاسبات ومعلومات تقبلنى».

3 ملايين طالب وطالبة مقيدون بالعام الجامعى ٢٠١٩/٢٠٢٠

وعلى جانب آخر، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن فوز الطالبة بسنت سيد خليل بكلية الآداب بالجامعة بـ«لقب العالم» فى مسابقة «جسر اللغة الصينية لطلاب الجامعات على مستوى العالم»، والتى أجريت خلال شهر أغسطس الحالى فى مقاطعة هونان بوسط الصين وهى المسابقة التى ينظمها المركز الرئيسى لمعاهد كونفوشيوس بالصين للطلاب الجامعيين الأجانب من مختلف أنحاء العالم للغة الصينية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، فى بيان أمس، أن الطالبة «بسنت» حصلت على «لقب أفريقيا» الأسبوع الماضى بعد اجتياز العديد من الاختبارات وبذل المجهودات خلال فترة الاستعداد.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، حرص جامعة القاهرة على انفتاح طلابها على الحضارات والثقافات العالمية وهو ما يدفعها لعقد الاتفاقيات والشراكات الأكاديمية مع كبرى الجامعات العالمية التى سوف يقوم عليها فرع جامعة القاهرة الدولى بمدينة السادس من أكتوبر.

جدير بالذكر أن الطالبة بسنت سيد خليل، من كلية الآداب جامعة القاهرة، قد فازت هى والطالب محمد جهاد، من كلية الألسن جامعة عين شمس، فى المسابقة التمهيدية «جسر اللغة الصينية» التى أجريت على مستوى الجامعات فى مصر فى أبريل الماضى، وسافرا لتمثيل مصر فى المسابقات النهائية بمشاركة 144 متسابقاً من 122 دولة، وكانا قد اختيرا من بين العديد من الطلاب الذين شاركوا فى المراحل التحضيرية للمسابقة خارج الصين.

وتمكنت طالبة جامعة القاهرة بسنت سيد خليل من حصد لقب أفريقيا والفوز على ٤٧ متسابقاً من قارة أفريقيا