٨٤ ألف طالب وطالبة يبدأون اليوم المرحلة الثالثة لـ"تنسيق الثانوية"

تنطلق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات للعام الدراسى الجديد، اليوم، حيث تستقبل مكاتب تسجيل الرغبات، طلاب الثانوية العامة بإجمالى 84872 طالباً. وقالت وزارة التعليم العالى فى بيان، إنه «من المقرر أن يتم إرجاء نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الدور الأول، حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة، ثم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة، بعد انتهاء امتحانات الدور الثانى للثانوية، التى من المتوقع إعلانها نهاية الشهر الجارى».

50% حداً أدنى للتقديم.. و142 ألفاً سجلوا فى "الشهادات الفنية".. و42 ألفاً فى "تنسيق الأزهر"

وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، قد أعلنت عن بدء تنسيق باقى الطلاب الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة 2019، ضمن أعمال المرحلة الثالثة بحد أدنى 50% للشعبتين العلمية والأدبية، وكذلك المتخلفون عن مرحلتى التنسيق الأولى والثانية.

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، المشرف العام على مكتب التنسيق، أن «عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 142 ألف طالب وطالبة»، مؤكداً انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أى شكاوى. ووجّه الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مشيراً إلى إمكانية تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة من مساء يوم السبت المقبل.

وقال الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر للتنسيق الإلكترونى إن «عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم عبر بوابة الحكومة المصرية حتى ظهر أمس 42 ألف طالب وطالبة».

ونشر المركز الإعلامى للأزهر الشريف فيديو توضيحياً لكيفية التقديم فى التنسيق للكليات الجديدة للعام الدراسى 2019 - 2020، كما أوضح الفيديو التسهيلات التى تقدّمها جامعة الأزهر لطلابها للتقديم فى الكليات التى يرغبون فى الالتحاق بها. وأوضح الفيديو الأقسام والتخصّصات والمعاهد المستحدثة فى تنسيق هذا العام، كما قدم الفيديو الكثير من الإجابات عن التساؤلات التى تشغل بال الطلاب، ورد على الكثير من الشائعات، لإزالة اللبس لدى الطلاب وأولياء أمورهم.