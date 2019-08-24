أردوغان يهاجم المعارضة بعد تأكيدها على قوة مصر وعدم الرغبة في معاداتها

دخل الرئيس التركي في حرب كلامية مع المعارضة على خلفية رفضهم لخصومة نظام حزب العدالة والتنمية مع مصر، وهاجم زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، حكومة أردوغان بسبب اتخاذها موقفا معاديا لمصر، واصفا الأخيرة بأنها أكبر دولة فى منطقة الشرق الأوسط، فيما دافع الرئيس التركي عن موقفه معتبرا أن بلاده "تواجه دولا لها حساباتها" في شرق البحر المتوسط.

أمام حشد من المواطنين الأتراك خلال زيارة لقضاء "يوسف ألي" التابع لولاية "أرتوين" في منطقة البحر الأسود، تساءل الرئيس التركي عمّا إذا كان زعيم المعارضة لا يعلم بوجود سفن التنقيب التركية في تلك المنطقة، والعلم التركي الذي يرفرف على متنها.

وأضاف: "ألا ترى فرقاطاتنا التي تقف إلى جانب سفننا الخاصة بالتنقيب والمسح؟ إننا حاضرون هناك بطائراتنا وكامل قوانا".

وتابع: "نحن لا نكترث للتهديدات الغربية، وسوف نواصل الدفاع حتى النهاية عن حقوق تركيا في هذه المنطقة".

وتحدث كيليتشدار أوغلو أمس الأول عن التطورات في منطقة شرق البحر المتوسط، قائلًا: "لماذا تورطنا في مستنقع الشرق الأوسط؟ ما الذي تفعله تركيا في الشرق الأوسط؟ ليخرج أحد وليكشف لنا سبب وجودنا في الشرق الأوسط! لقد دخلنا إلى هنا وهناك. لماذا كل هذا؟ لقد كان أردوغان أحد رؤساء مشروع الشرق الأوسط الكبير، وصدرت له تعليمات وتحرك. لقد سألته: أي قوة خارجية دفعتك للدخول في مستنقع الشرق الأوسط؟ دون إجابة".

وتساءل كيليتشدار أوغلو قائلًا: "لم يكن لدينا مشكلة مع سوريا. لم يكن لدينا مشكلة مع مصر. لماذا تنازعنا مع مصر؟ مصر هي أقوى دولة في الشرق الأوسط. أنا أقولها، لقد أصبحت تركيا وحيدة ومعزولة في شرق المتوسط".

وردا على تصريحات السياسي التركي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطاب أمس إن أنقرة لا تكترث للتهديدات الغربية بشأن أعمال التنقيب التي تقوم بها شرق المتوسط، وإنها عازمة على حماية حقوقها بالمنطقة.

وانتقد أردوغان تصريحات لزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، بشأن الوجود التركي شرق البحر المتوسط.

وشدد أردوغان على أن بلاده واجهت قوى لها حسابات في المنطقة عندما بدأت أنشطة التنقيب في شرق البحر المتوسط.

ولفت إلى أن التهديدات التي تواجهها تركيا من الاتحاد الأوروبي "لن تثني حكومتها عن مواصلة نضالها في الدفاع عن حقوقها المشروعة والاستمرار في تنفيذ أجنداتها الخاصة".