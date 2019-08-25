اضطر أب، يعمل مأمور ضرائب، أن يتوقف بسيارته المتواضعة، أمام نادي أعضاء هيئة التدريس في المنيا، حينما بكت طفلته الرضيعة بحرقه، في أثناء سيره على طريق الكورنيش، لإجهادها من شدة الحر.

أشرف عدلي (39 عاما) مأمور ضرائب، قال إنه في أثناء قيادته لسيارته الملاكي ماركة "فيات"، فوجئ برضيعته "بارثي" (6 أشهر) تصرخ بشدة، فأيقن أنها تستغيث من شدة الحر داخل سيارته المتواضعة، فاضطر إلى التوقف في شارع الكورنيش، وتحديدا أمام نادي أعضاء هيئة التدريس، وأخذ يلاعبها حتي صمتت تماما ثم أعطاها الـ"ببرونة" لترضع منها.

وأضاف الوالد، لـ"الوطن"، أنه كان سعيدا حينما فضَّل الجلوس على "شنطة السيارة" لإعطاء ابنته الرضعة، حتي بدأت تبتسم وتضحك.

وفوجئ المارة، برجل يجلس على شنطة سيارته ويرضع ابنته، حيث نال هذا التصرف إعجابهم، في الوقت الذي كان فيه المارة يلاعبون الصغيرة وهم يسيرون في الشارع.