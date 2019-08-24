وزير التعليم يكشف دور التابلت في القضاء على الغش وتسريب الامتحانات

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن العدالة الاجتماعية في مصر تقتضى عدم إلزام غير القادرين بأشياء مستحيلة مثل "التابلت"، لذلك وفرت الوزارة التابلت لكل الطلاب من أجل أن يصلوا إلى محتوى المعرفة بكل سهولة، موضحًا أن الوزارة في هذه المنظومة دفعت أموالا مرتين، المرة الأولى عند شراء التابلت للطلاب، والثانية عند إنشاء المحتوى.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أنه كان سهلًا على الوزارة عمل امتحانات على الورق بنفس صيغة الأسئلة على التابلت، ولكن أقلعت عن تلك الفكرة من أجل القضاء على فكرة تسريب الامتحانات والغش، وتظلمات بعض الطلاب بأن هذه الورقة ليست خطة، أو ملاحظة أن الورقة بيضاء، أو ملاحظة ضياع ورقة الإجابة.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن التابلت قضى على بعض المجاملات في التصحيح، "إحنا لازم نواجه المشكلات مش نستخبى منها، كلنا عارفين إن فيه مجاملات، عندنا لجان الأكابر كانوا بيغشوا بشكل جماعي رغم وجود الشرطة ورغم وجود التأمين، وده في التعليم العام والتعليم الفني على حد سواء"، موضحًا أنه طالما هناك كثافة للعنصر البشري في المنظومة كلما زادت المجاملات، خاصة في بعض القرى والنجوع.

وأوضح شوقي أن هناك ضغوطا على بعض المراقبين في بعض القرى، وهناك مدارس تم الاعتداء فيها على 45 معلما أثناء المراقبة ودخلوا على أثرها المستشفى، "إحنا مش المفروض نقول كده، بس نقول الخطأ ده عشان نصلحه"، موضحًا أن التابلت يُحقق العدالة كونه يقيس مستوى الطلاب المجتهدة، ولا أحد يحصل سوى على حقه فقط.

وتابع: "بندي للغني والفقير نفس الحاجة، وندي الشاطر القدرة ينعم بشطارته وجهوده، ولذلك استخدمنا التكنولوجيا في التعليم، وغيَّرنا شكل الأسئلة وجربنا في مارس وأبريل وفي مايو، وبقت المنافسة عادلة، الثانوية العامة النتيجة بتاعتها أكتر من 30% من الطلاب فوق الـ95%، وهي نتيجة خادعة جدًا، إحنا عاملين زي اللي بيعمل إشاعة لمريض ويقوله أنت زي الفل وهو تعبان".

وواصل الوزير قائلا: "الامتحانات اللي على التابلت هيبقى مثلا الأول على الجمهورية في مادة ممكن يبقى جايب فيها 12 من 20، والمتوسط فيها هتكون درجة منخفضة جدًا، إحنا مش عاوزين الطلاب يصطدموا بسوق العمل بعد التخرج".