"أكلوا جبنة فاسدة".. تسمم 4 أطفال في سوهاج

أصيب 4 أطفال بتسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام منزلي "جُبن فاسد" بدائرة قسم طهطا بسوهاج.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير الأمن، إخطارا، من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود إشارة من مستشفى طهطا العام، بوصول كل من "رحاب. ا. ع" 12 عاما- طالبة، وأشقاءها "عمر" 10 سنوات- تلميذ، "حمزة" 8 سنوات- تلميذ، "يوسف" 3 سنوات، ويقيمون بندر طهطا دائرة القسم، مصابين بآلام في البطن وقيئ مستمر، نتيجة إدعاء تناول طعام فاسد.

انتقل إلى مكان الواقعة، ضباط مباحث المركز، وبسؤال والدتهم "سناء. ع. ع" 37 عاما، ربة منزل، قررت حدوث إصابة أبنائها عقب تناولهم وجبة طعام "جُبن" في المنزل، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

ونقل الأطفال الأربعة إلى المستشفى العام في طهطا.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.