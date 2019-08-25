أصدرت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قرارًا وزاريُا بتعيين السيدة/ مشيرة كرارة فى وظيفة معاون لوزير التخطيط للسياسات الاقتصادية وذلك لمدة عام. وفى هذا الإطار أكدت د. هالة السعيد أن الاستعانة بالخبرات الإدارية المتميزة يعد جزءًا أساسيًا من عملية التطوير الإداري التى تتطلبها المنظومة الإدارية، مشيرة إلى أن تعيين معاونين للوزراء يأتى في إطار العمل على تمكين الشباب وتقديرًا لمجهوداتهم، حيث تنظر الدولة المصرية للشباب باعتبارهم حاضر عملية التنمية ومستقبلها.أضافت السعيد أن صقل الشخصية الشبابية وإكسابها المهارات والخبرات العلمية والعملية اللازمة، مع العمل على تأهيلها وتدريبها يتماشى مع الاتجاهات الرئيسة التي تعتمد حاليًا على العمل مع الشباب، موضحة أهمية الحرص على توسيع فرص الشباب من خلال بناء قدراتهم وإتاحة مناخ إيجابي يمكنهم من الاستفادة من تلك القدرات لتحقيق تطلعاتهم المستقبلية مما يعمل على تعظيم إسهاماتهم في التنمية الشاملة والمستدامة التى تصبو إليها البلاد. وتتمثل مهام معاون وزير التخطيط للسياسات الاقتصادية في متابعة الملفات الخاصة بخطة التنمية المستدامة 2030، وأجندة أفريقيا 2063، وكذلك متابعة ملف لجنة إدارة ملف الدين العام، والمهام الأخرى الخاصة بالسياسات الاقتصادية ومتابعتها مع الإدارات المختلفة داخل الوزارة.جدير بالذكر أن مشيرة كرارة حاصلة على بكالوريوس العلوم فى تكنولوجيا الإدارة من الجامعة الألمانية بالقاهرة، وماجستير العلوم فى الاقتصاد من الجامعة ذاتها، وتعد حاليًا الدكتوراة فى الاقتصاد فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعملت كرئيس للفريق الفني وكمحلل اقتصادي بمكتب نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط منذ 2015، كما عملت كمدرس مساعد اقتصادي بقسم الاقتصاد بالجامعة الألمانية بالقاهرة فى الفترة من 2011-2015.