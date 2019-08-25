كلف اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، إدارة التفتيش المالي والإدارة بالمحافظة، بتقصى الحقائق في واقعة وفاة أحد المواطنين من شباب مطروح بمستشفى مطروح العام بعد إصابته خلال حادث، أمس السبت، وإحالة المتسبب في الإهمال للنيابة العامة.

كان أهالى المتوفى "عبدالمولى القناشي" اتهموا المسؤولين عن مستشفى مطروح العام بالإهمال في تقديم الرعاية الطبية والصحية، وتأخر إجراء الفحوصات على المصابين بالحادث.

كان الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمطروح، قال لـ"الوطن"، إن "حالة عبدالمولى كانت خطيرة وبها كسور متعددة منها كسر في قاع الجمجمة ونزيف فى الصدر، ونزيف فى الأذن، وكان جهاز الأشعة المقطعية عطلان في هذا التوقيت الذى دخل فيه، وأرسلناه لعمل أشعة بمركز خارجي، وفور عودته توفى".

وأضاف طه، أنه سيجري فتح تحقيق في الواقعة، وسيتم محاسبة أي مقصر.

كان عدد من أهالي محافظة مطروح شنوا هجوما على مسؤولي مستشفى مطروح العام، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتهموهم بأنهم وراء وفاة "عبدالمولى سالم" أحد شباب المدينة من أبناء قبيلة "القناشات"، متهمين مسؤولي مستشفى مطروح العام بالإهمال والتسبب في وفاته.

يقول عمر فتحي، ابن عم الضحية: "تعرض عبدالمولى سالم ومعه مصطفى عبدالتواب وشهرته (مويله) لحادث سير، ونقل إلى مستشفى مطروح العام حوالى الساعه الثالثه ظهر السبت 24 أغسطس، وهنا بدأت الكارثة بعدم وجود أطباء فاضيين للكشف عليه وإسعافه بقسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى، وهو يعاني من نزيف داخلي وكسر بالقدم واليد، ومركز الأشعة كان خارج نطاق الخدمة، ولم نجد أحد يوقف النزيف".

وأضاف "فتحي" لـ"الوطن": "كنت أنا بعمل التنفس بنفسى لابن عمى، وحولناه بصعوبة إلى مركز خارجى خاص للأشعة، ولا زلت أرافقه، في الإسعاف كنت بعمل تنفس له، والدكتورة التى رافقتنا من المستشفى كانت خائفة أن تعمل تنفس أو وقف النزيف بالشاش والقطن، واضطررت أن أقوم به بنفسي من قلقي عليه، ودخلنا المركز ودخلت معنا غرفة الأشعة، وانتهينا من الأشعة حسب المطلوب في التذكرة، وكان النزيف والدم ملأوا السرير وغرفة الأشعة، وطلبنا من الدكتورة التدخل فكان ردها: ليس معي السماعة ووقفت خارج الغرفة، قائلة: أنا لا أعرف حاجة أنا جئت بالقوة من مسؤولي المشتشفى، والمفاجأة أننا علمنا بعدها أن الأشعة التي تمت له ليست الأشعة المطلوبة، وأنه نفذ أشعة كانت مطلوبة للمصاب الآخر مصطفى عبدالتواب، والدكتوره واقفه تايهة، والدنيا اسودت أمام أعيننا، فعدنا لغرفة الأشعة مرة أخرى، وكان المطلوب ثلاثة أشعة، وكل هذا ونزيف الدم شغال، والدكتوره خارج الخدمة، وعدنا به إلى المستشفى والنزيف شغال، وهنا شرف الدكتور كي يفحصه لكن الصدمة هى ان ابن عمنا (مويلة) توفى إلى رحمة الله، والشاهد أن مستشفى مطروح العام لا يوجد بها شيء واحد فعال، ويعمل إلا الأمن على البوابات فقط".