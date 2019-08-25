أشادت ثمينة ألفي سيدة باكستان الأولى بتجربة مصر في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وما تم إصداره من تشريعات تكفل هذه الحقوق وما يقوم به المجلس القومي للمرأة لخدمة قضايا المرأة المصرية بشكل عام والمرأة ذات الإعاقة بشكل خاص.

وقالت ألفي، خلال لقائها اليوم الأحد، الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس على هامش الاجتماع العالمي رفيع المستوى لمناقشة تقرير عالمي عن التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي دعت له ونظمته منظمة الصحة العالمية بمقرها بجنيف: "انتظر بشغف هدية مصر المتمثلة في نص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للاسترشاد به".

واستعرضت الدكتورة هبة هجرس، خلال اللقاء، تجربة المجلس في دمج المرأة ذات الإعاقة بدايةً من تمثيلها بشكل عادل داخل الهيكل التنظيمي للمجلس في مجلس إدارته ولجان عمله ومجالس إدارات فروعه بالمحافظات لأول مرة في تاريخه.

وأشارت إلى تبني المجلس لقضايا المرأة ذات الإعاقة والدفاع عنها على كل الأصعدة ومنها تخفيض ساعات العمل للأم والمرأة والفتاة ذات الإعاقة ساعة واحدة، وتقليل الضرائب عن المؤسسات الاقتصادية التي توظف نساء وفتيات ذات إعاقة، والدعم وبقوة لدخول المرأة ذات الإعاقة الحياة السياسية كناخبة تمارس حقها في الانتخاب وكمرشحة تسعى لخدمة قضاياها.

وأوضحت عضو المجلس القومي للمرأة،أن دستور مصر 2014 أقر في أكثر من مادة وبشكل واضح حقوقاً أصيلة للأشخاص ذوي الإعاقة لأول مرة في تاريخ كتابة الدساتير في مصر، لافتة أن مصر أصدرت قانونا يضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على هذه الحقوق وهو قانون رقم 10 لسنة 2018.

وأشارت إلى أن المجلس بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات يقومان حاليا بترجمة هذا القانون تمهيداً لإهدائه للعديد من دول العالم للاسترشاد به في وضع التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعربت هجرس، عن سعادة المجلس القومي للمرأة بإهداء نسخة من القانون بعد الانتهاء من ترجمتها، إلى سيدة باكستان الأولى، مشددة على وجود إرادة سياسية مصرية قوية تدعم حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم.

وثمنت دعوة باكستان لمنظمة الصحة العالمية لعقد اجتماعها رفيع المستوى حول التكنولوجيا المساعدة لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة لكل الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم، مشيدة بتقديم باكستان التكنولوجيا المساعدة لمواطنيها من الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجان.