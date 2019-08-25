افتتح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مدرسة "سالم حسن طماعة" الابتدائية بحلوان، بعد انتهاء أعمال التطوير بها، والتي نفذتها جمعية تكاتف للتنمية تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية بالقاهرة، وبتمويل من "اتحاد بنوك مصر" في إطار مبادرة الاتحاد لتطوير العشوائيات في جنوب القاهرة.

كما افتتحا أيضا وحدة عرب راشد الطبية الثلاثية الموجودة بالمدرسة التابعة لهيئة التأمين الصحى، والتي تخدم 10 مدارس من خلال العيادة الطلابية الموجودة بها.

محافظ القاهرة: تكلفة تطوير المدرسة بلغت 4.5 مليون جنيه

وأشار عبدالعال، إلى أن هذا الافتتاح يأتي في إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري والذي يعد التعليم الركيزة الأساسية فيه، ومتزامناً مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2019 عاماً للتعليم في مصر.

أكد محافظ القاهرة أهمية مشاركة المجتمع المدني ممثلاً في الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والمواطنين في خطط التنمية بمحافظة القاهرة في جميع المجالات، مشيراَ الى ضرورة الحفاظ على ما يتم انشاؤه أو تجديده و صيانته بصفة دورية.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن تكلفة تطوير المدرسة بلغت 4.5 مليون جنيه وأصبحت تضم 30 فصلا دراسيا بعد التطوير بدلاً من 24 فصلا مما قلل الكثافة بالفصول.

ولفت إلى أنه جرى توفير غرفة للأنشطة كالتربية الموسيقية والفنية والمجال الصناعى والمسرح إلى جانب مشتل ومنطقة مفتوحة للتربية الزراعية ومقصف وغرفة تربية رياضية، كما أصبحت المدرسة بعد التطوير تحتوب على قسم رياض أطفال يستوعب 100 طالب وطالبة بعد فصل منطقة رياض الأطفال لتشمل فناء ومنطقة ألعاب خاصة بهم.

وأكد أن أعمال تطوير المدرسة شملت إيجاد حل جذرب لمشكلة دخول كميات كبيرة من مياه الأمطار من الشارع للمدرسة نتيجة انخفاض مستوى المدرسة بالنسبة للشارع، وتم تعلية مدخل المدرسة وإنشاء غرف تفتيش لصرف مياه الأمطار إلى جانب تعلية منسوب الفناء، كما تم تعلية أسوار المدرسة لتأمينها وتجهيز الملعب للعب كرة والقدم والسلة والطائرة.

وأضاف أن أعمال تطوير المدرسة التزمت بكود ذوي الإعاقة في عملية التطوير، وجرى تخصيص دورات مياه للطلبة ذوى الإعاقة الى جانب توسعة أبواب غرف الانشطة بالدور الأرضى وعمل منحدرات لتسهيل الوصول للفناء .

من جانبه، قال الدكتور حسام البدراوي رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف، إن الجمعية بتطوير المدرسة من خلال بروتوكول تعاون بيننا وبين اتحاد بنوك مصر لتطوير العشوائيات بحلوان "عيشة وهوية"، وشمل المشروع أعمال التطوير الإنشائي وبرامج بناء قدرات المدرسين والبرامج التنموية والترفيهية للطلبة وبرامج توعية للأهالي.

شهد الاحتفال اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وهشام عز العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، واللواء عادل النمر ممثل الهيئة الهندسية ويسرى عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبينة التعليمية، وحسام بدراوي رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف ومديري مديرتي التربية والتعليم والتضامن بالقاهرة.