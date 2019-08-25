سجل مرفق إسعاف البحر الأحمر أسرع وصول لإسعاف مصاب، إثر حادث تصادم دراجة بخارية مع أتوبيس بمنطقة الشهر العقاري بشارع الحجاز، مساء اليوم.

كان الدكتور بدوى سعيد، مدير مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر، تلقى بلاغا في الساعة 2:49 مساء بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس ودراجة بخارية بمنطقة الشهر العقاري بشارع الحجاز بمدينة الغردقة.

بناء على البلاغ وصلت سيارة إسعاف لموقع الحادث في الساعة 2:53 مساء في زمن وصول استغرق أربع دقائق.

وتبين إصابة قائد الدراجة "أ. شعبان" موظف بإحدى المصالح الحكومية، بإصابات متفرقة، وجرى نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.