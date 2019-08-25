أشاد الإعلامي وائل الإبراشي، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة مجموعة الدول السبع، المقامة في مدينة "بياريتز" الفرنسية، واصفا إياها بالتاريخية والمهمة، قائلا إن كلمته تطرقت للتحديات التي تواجه التنمية في القارة السمراء، وذلك خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، الذي يُعرض على شاشة "ON E".

وأوضح "الإبراشي"، أن الرئيس السيسي أكد خلال كلمته بالقمة على ضرورة تحول القمم الكبرى من الكلام النظري، للعمل على إيجاد حلول عملية لمشكلات أفريقيا، موضحا أن الرئيس السيسي رفع شعار الواقعية الشديدة والعملية خلال القمة حيث كان متحدثا باسم القارة الأفريقية وليس مصر فقط.

وأوضح الإعلامي، أن السيسي تحدث على ضرورة العمل حل مشاكل القارة السمراء بجدية بدلًا من استعراضها ومناقشتها فقط.

وأطلقت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبري اليوم مبادرة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل الإفريقية، وأشار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي له اليوم على هامش قمة مجموعة الـ7 المنعقدة حاليا في بياريتز، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن مجموعة الـ7 تسعى لتوطيد شراكة استراتيجية مع إفريقيا بصورة عامة، لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من الفرص والتنمية في القارة الإفريقية.