قال مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن المصلحة العامة جعلت القادة يجتمعون في قمة مجموعة الدول السبع الكبرى.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن إنجلترا اشتركت في القمة بالرغم من خروجها من الاتحاد الأوروبي وذلك رغبة في تحقيق مصالح شعوب الطرفين.

وتابع، أنه من المحتمل أن تعود روسيا إلى المجموعة لتصبح G8 تجنبًا للصراعات، بالإضافة إلى وجود احتمالية نقطة التقاء بين دولتي الصين والولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من الحرب التجارية بينهما.

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة أمام قمة الدول السبع المنعقدة في مدينة "بياريتز" بفرنسا.

وجاء نص كلمة الرئيس، كالتالي: "فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، رؤساء وقادة الدول والحكومات، السادة رؤساء المنظمات والمؤسسات الدولية، يسعدني أن أشارككم اليوم، ممثلاً عن الاتحاد الأفريقي، في فعاليات قمة مجموعة الدول السبع، تلبية للدعوة الكريمة من فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، لأنقل لكم طموحات شعوب قارتنا، في تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وتطلعاتها لإرساء شراكة عادلة ومتواصلة بيننا، ترتكز على مبدأ المصلحة المشتركة، وتبنى على الجهود السابقة في ذلك الشأن".

وأضاف: "إننا نعلم جميعاً جسامة التحديات التي تواجه الدول النامية، ومن ضمنها الدول الأفريقية، في إطار سعيها للارتقاء بمستوى معيشة شعوبها، وتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك المعوقات أمام تحقيق تلك الأهداف، والتي تتمثل في الأزمات الدولية والإقليمية القائمة، وتسارع أحداثها وتشابكها، فلا بديل عن تحاورنا المتواصل حولها، وإشراكنا بشكل أكثر في معالجتها، بما يتمشى مع المصالح المشتركة والمتبادلة، وكذا مع قواعد الديمقراطية التي يجب أن تسود وتترسخ في العلاقات الدولية".