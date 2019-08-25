حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من عدم الخشوع في الصلاة، قائلا إن صلاح الصلاة يؤدي إلى صلاح حياة الإنسان وأموره الدنيوية، موجهًا حديثة للمواطنين : "أصلح صلاتك تنصلح حياتك، أنت لا تستطيع على الهموم وبذل الجهد والسعي، يبقى لازم تستعين بالصبر والصلاة".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج " لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، :" كل مشاكلنا اللي عايشنها بسبب عدم الخشوع في الصلاة"، معتبرًا في الوقت ذاته أن عدم اليقين سببه ترك المسلم للصلاة.

وتابع: "لازم تفهم أن اللي مش بيصلى هيكون في النار، وهذا ما جاء في القرآن، تارك الصلاة مصيره النار، ربنا اللي قال اللي هيحصل يوم القيامة، وقال إن عدم الصلاة يُدخل النار ".

وأشار إلى أن الآذان ينجي الإنسان من النار، موضحًا أن تارك الصلاة 3 أنواع لم يعترف بالصلاة، ومعترف بالصلاة ولكن يكسل أن يصلي، ويصلي مرات وينقطع مرات أخرى.