الزمالك وبرشلونة.. أبرز ما بحث المصريون عنه عبر "جوجل" الليلة

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الزمالك

انتظم طارق حامد، لاعب وسط فريق بالزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليًا بملعب النادي.

وشارك طارق حامد في التدريبات بعد تأدية البرنامج، الذي وضع له الجهاز الفني، وظهر بشكل قوي وجاهزية كامله للفترة القادمة.

مران الزمالك.. تعليمات خاصة من ميتشو لـ"بن شرقي".. وانتظام طارق حامد

سيطرت حالة من الضيق على وجه يوسف أوباما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بسبب عدم مشاركته في مباراة الفريق أمام ديكاداها الصومالي.

خاص.. ميتشو يخمد ثورة يوسف أوباما في الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن أن إدارة النادي ترحب بتعديل عقد مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول، خلال الفترة المقبلة، وخاصة أن قيمة العقد الحالي ضعيفة.

خاص.. الزمالك يوافق على زيادة عقد مصطفى محمد لـ5 ملايين جنيه في الموسم بشرط وحيد

علم "الوطن سبورت" أن محمود عبد الرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقد جلسة أمس مع ثنائي الفريق محمود علاء وفرجاني ساسي، داخل غرفة الملابس وأنهى الازمة، التي نشبت بينهم.

خاص.. شيكابالا ينهي أزمة محمود علاء وفرجاني ساسي في الزمالك

تعالت الأصوات داخل نادي الزمالك، خلال الساعات القليلة الماضية، تطالب رئيس القلعة البيضاء بتعيين مديرًا للكرة بالفريق خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر، أن يجتمع رئيس الزمالك ونجله "أمير"، المشرف العام على فريق الكرة مع الصربي ميتشو المدير الفني الجديد للفريق، لحسم هذا الأمر ومعرفة قرار "ميتشو".

مطالب في الزمالك بتعيين مديرًا للكرة بالفريق

برشلونة

أبدى الشاب أنسو فاتي، لاعب فريق برشلونةالإسباني، سعادته البالغة بأولى مشاركاته مع الفريق الأول، وذلك خلال المباراة التي جمعته بنظيره ريال بيتيس الإسباني.

بعدما دخل تاريخ برشلونة.. أنسو فاتي: لا أصدق ما حدث حتى الآن

حقق أنطوان جريزمان رقما قياسيا مع فريقه برشلونة في الظهور الأول له على ملعب الكامب نو، بعد إحرازه هدفين في انتصار الفريق الكتالوني على ريال بيتيس بنتيجة 5-2.

جريزمان يحقق رقما قياسيا في الظهور الأول له بالكامب نو

تحدث أنطوان جريزمان، لاعب فريق برشلونة الإسباني، عن تألقه بمباراة يوم أمس أمام ريال بيتيس، والتي أقيمت على ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني، في إطار الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

جريزمان يكشف عن شعوره بعد هدفه الأول مع برشلونة.. وتقليده لميسي وليبرون جيمس

نجح فريق برشلونة في الانتصار على نظيره ريال بيتيس بنتيجة 5-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "كامب نو"، بالجولة الثانية من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

بالفيديو.. برشلونة يسحق ريال بيتيس بخماسية