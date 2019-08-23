غابات الأمازون ونتيجة تقليل الاغتراب وأجوجو.. أبرز "تريندات جوجل"

تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية:

غابات الامازون

شهدت غابات الأمازون المطيرة في البرازيل رقماً قياسياً من الحرائق هذا العام، إذ قال المعهد الوطني لأبحاث الفضاء (Inpe)، إن بيانات الأقمار الصناعية الخاصة به أظهرت زيادة في الحرائق بنسبة 84٪ عن نفس الفترة من عام 2018.

كارثة "رئة الأرض".. حرائق غابات الأمازون الممتدة منذ أسبوع تهدد البشرية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الخميس، أنّ الحرائق في غابات الأمازون تمثّل "أزمة دولية"، داعيا إلى مناقشة هذه المسألة الملحة بين أعضاء مجموعة السبع خلال القمة في مدينة "بياريتس" الساحلية في نهاية هذا الأسبوع.

ماكرون: الحرائق في غابات الأمازون تمثّل "أزمة دولية"

نتيجة تقليل الاغتراب ٢٠١٩

أعلنت وزارة التعليم العالي نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية الثانوية العامة 2019.

وبدأ مكتب التنسيق استقبال طلبات تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، في الفترة من الخميس 8 أغسطس 2019، لمدة 13 يوما انتهت أمس، حسب بيان عن وزارة التعليم العالي.

التعليم العالي تعلن نتائج تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر موقع التنسيق الإلكتروني، وتتيح الحكومة النتيجة من خلال إدخال رقم الجلوس والرقم السري من هنـــــــــا.

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب

اجوجو

توفى مهاجم غانا السابق ونادي الزمالك، جونيور أجوجو عن عمر يناهز الـ 40 عامًا، وهو ما أكده موقع "غانا سوكر نت".

وأوضح الموقع، أن اللاعب توفى صباح اليوم في لندن، حيث كان اللاعب منذ عام 2015 يعاني من إصابة بجلطة في المخ أدت إلى تدهور حالته.

عاجل.. وفاة جونيور أجوجو مهاجم الزمالك السابق

كشف نصر عزام، المستشار القانونى لنادي الزمالك، عن موقف القلعة البيضاء في قضية الغاني جونيور أجوجو مهاجم النادي الأسبق.

وقال عزام، خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "الناحية القانونية من قضية أجوجو الله يرحمه تم الانتهاء منها كقضية في المحكمة الدولية، لكن الدفع ومتابعة الأقساط المالية مع مجلس الإدارة، واللاعب مالوش أي مستحقات لدى الزمالك".

الزمالك: أجوجو الله يرحمه مالوش حاجة عندنا

توفى المهاجم الغاني جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق، صباح اليوم في إحدى المستشفيات بـ"لندن"، عن عمر يناهز الـ 40 عامًا.

وأوضحت تقارير غانية أن وفاة أجوجو بسبب تعرض اللاعب لجلطة في المخ، تسببت في سكتة دماغية، ليرحل اللاعب على عالم الساحرة المسديرة، بعدما اعتزال اللاعب كرة القدم عام 2012.

تعرف على سبب وفاة أجوجو مهاجم الزمالك السابق

شكل انتقال المهاجم الدولي الغاني جونيور أجوجو الراحل، والذي توفي، اليوم، الخميس بعد صراع مع المرض إلى الزمالك في عام 2008، وبلا أدني شك ضجة كبيرة في سوق الانتقالات ببطولة الدوري المصري.

بالفيديو.. شاهد أهداف الراحل جونيور أجوجو بقميص الزمالك