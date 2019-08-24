تسجيل رغبات المرحلة الثالثة للتنسيق والأهلي.. أبرز تريندات جوجل

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تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2019

فتح الموقع الإلكتروني للتنسيق، باب تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة، والمتخلفين من المراحل السابقة، إلكترونيا.

وتستعرض "الوطن" خطوات تسجيل الرغبات، من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوات تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة

الاهلي الأهلي ضد نادي أطلع برة موعد مباراة الاهلي

نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على فريق اطلع برة بتسعة أهداف دون رد، بالمباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحرز أهداف الأهلي صلاح محسن "هدفين"، حسين الشحات "هاتريك"، وأحمد فتحي وحمدي فتحي "هدفين" ومصطفى سيلم لاعب اطلع بره، بالخطأ في مرماه، في الدقائق 6 و19 و40 و45 و46 و62 و67 و81.

وبهذه النتجية، ينتظر الأهلي مواجهة الفائز من فريقي كانو سبورت من غينيا الاستوائية وميكيلى الإثيوبي، للصدام معه في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

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أكد طه إسماعيل رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، أن فكرة استمرار محمد يوسف في الإدارة الفنية للمارد الأحمر خلال الفترة المقبلة غير مطروحة أمام اللجنة، حيث إنها تبحث حاليا عن مدير فني أجنبي قوي يستطيع أن يقود الفريق.

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منح الجهاز الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة محمد يوسف لاعبيه راحة من التدريبات لمدة ٣ أيام عقب الفوز على إطلع بره من جنوب السودان.

وقرر يوسف عودة الفريق للتدريبات الجماعية عقب الراحة السلبية استعدادا لمواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري.

محمد يوسف يمنح لاعبي الأهلي 3 أيام راحة بعد الفوز على أطلع بره

أكد مايكل موريس المدير الفني لفريق إطلع بره أن الأهلي نجح في استغلال الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون لينجح في تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"كرة القدم تتوقف على الأخطاء والأهلي استغل هذه الأخطاء ونحح في تحقيق الفوز العريض".

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في مباراة للتاريخ، نجح فريق النادي الأهلي من سحق نظيره إطلع برة السوداني، في إياب دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا، بعدما تغلب عليه بـ9 أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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تحدث عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق، عن اتخاذه قرار الاعتزال بعدما وجد صعوبة في المشاركة داخل جدران المارد الأحمر.

وقال "متعب" خلال الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي و"اطلع بره" في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عبر فضائية "أون سبورت"، إنه كان يشعر دائما أنه اعتزل مبكرا وكان يريد أن يكمل ولكن في النهاية هو اختار ذلك بدلا من اللعب لأي نادي غير الأهلي، موضحا أنه قرر الاعتزال بعدما شعر أنه ليس له دور داخل النادي الأهلي.

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نجح فريق الأهلي، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب بدوري أبطال أفريقيا، في الوصول لدور الـ32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد الفوز على ضيفه المتواضع إطلع برة من جنوب السودان، وذلك باكتساحه 9-صفر الجمعة في الإياب على ملعب لجيش ببرج العرب.

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