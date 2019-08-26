شن طيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، عددا من الغارات على أكثر من منطقة في قطاع غزة ولبنان.

فقد أفادت مصادر لموقع "العربية"، بوقوع غارات للاحتلال الإسرائيلي على مواقع في منطقة قوسايا بمنطقة البقاع اللبنانية، كما أشارت بعض المصادر إلى وقوع إصابات عدة، جراء القصف الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وفقا لـ "سكاي نيوز".

كما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات على مواقع عسكرية في قطاع غزة، وذكرت مصادر محلية أن الغارات استهدفت بصاروخ واحد على الأقل موقعا عسكريا في بلدة بيت لاهيا، قبل أن تقوم طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية باستهداف ذات الموقع بأربعة صواريخ، بحسب "سكاي نيوز".

وقالت المصادر، إن قصف الاحتلال أحدث انفجارات عنيفة هزت أرجاء شمال قطاع غزة، ويأتي هذا بعد أن قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن نظام الدفاع الصاروخي اعترض اثنين من أصل 3 قذائف أطلقت من القطاع، باتجاه جنوب إسرائيل.

وأوضحت مصادر إسرائيلية أن القذيفة الثالثة سقطت في شارع بمستوطنة قرب غزة من دون وقوع إصابات، ولم تتضح على الفور هوية الجهة، التي أطلقت القذائف من غزة.

ونشر الحساب الخاص بقناة "الحدث" على موقع "تويتر" تدوينة: "مراسل الحدث: طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعين لحماس قرب بيت لاهيا".

وكانت قد دوت صافرات الإنذار في غلاف غزة، جراء إطلاق صواريخ من القطاع، مساء الأحد، وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية أنه تم رصد إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة، مشيرة إلى أن القبة الحديدية اعترضت اثنين منهم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار، تم رصد 3 قذائف صاروخية أطلقت نحو المستوطنات والقبة اعترضت اثنين".