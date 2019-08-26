بالفيديو.. نشاط الرئيس السيسي خلال قمة مجموعة السبع G7 في فرنسا

نشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، فيديو جديد لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة مجموعة السبع G7 في فرنسا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ويظهر الفيديو مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة G7، ثم استقباله المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وشارك الرئيس السيسي، في جلسة الشراكة بين مجموعة السبع وأفريقيا، حيث ألقى كلمة خلالها تركزت حول ما تعانيه القارة من مشكلات، وعلى رأسها قضية الإرهاب في أفريقيا، والأزمة الليبية التي أكد ضرورة الحل السلمي لها، ومواجهة التطرف والهجرة غير الشرعية، ليتسنى القضاء على الفقر وخفض البطالة، ومكافحة الأمراض المتوطنة، والتصدي لظاهرة تغير المناخ.

وفي ختام يوم أمس، شارك الرئيس في حفل عشاء للمشاركين في قمة دول السبع الصناعية الكبرى، حيث جمعت صورة تذكارية الرئيس السيسي وقادة الدول والوفود المشاركة في قمة مجموعة السبع، وذلك في ختام القمة.