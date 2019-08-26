شهد سعر اليورو أمام الجنيه المصري ارتفاعًا طفيفًا في بداية تعاملات الأسبوع في بعض البنوك الحكومية والخاصة، وتستعرض "الوطن" لقرائها سعر بيع وشراء اليورو في البنوك الحكومية والخاصة على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في بنك المصرف المتحد نحو 18.42 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.39 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك عودة

سجل سعر اليورو في بنك عودة نحو 18.40 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.39 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.40 جنيه للشراء، و18.56 جنيه للبيع.