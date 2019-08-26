التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

الرئيس الأمريكي: اليابان تملك سيارات بلا ضرائب.. ولدينا عجز شديد في تجارتنا المشتركة

وتحدث الرئيس الأمريكي للصحفيين، خلال اللقاء، عن الصفقة التي عقدها مع اليابان، قائلًا: "لديهم العديد من السيارات بلا ضرائب، وأول خطوة لدي مع اليابان هي تحقيق التقدم ونقل شركات يابانية التي تعمل في مجال السيارات للولايات المتحدة، وبناء مصانع يابانية للسيارات في الولايات المتحدة، لأننا لدينا عجز شديد في حجم التجارة مع اليابان".

وأضاف ترامب، أنَّه لابد من تصدير ملايين السيارات الأمر، وذلك سيتم عبر توقيع اتفاقية تفيد الجانبين، متابعًا "لدينا العديد من الأوراق التي لم يتم تحريكها واللعب بها، ويتم استغلالها بعقد اتفاقيات وصفقات".

وتعقد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع (جي 7) تحت شعار "التكافؤ والمساواة"، في مدينة بياريتز جنوب غرب فرنسا، يعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي خلالها الرؤية الأفريقية إزاء سبل تحقيق السلام والتنمية المستدامة، وترسيخ أسس الشراكة العادلة بين أفريقيا ودول مجموعة السبع، في إطار المصالح المشتركة والمتبادلة.

وتبحث القمة في نسختها الـ44 عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والبيئية التي تخص الوضع العالمي، وتجديد شراكة أكثر إنصافا مع أفريقيا، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسُبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلاً عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمي.