قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الموقف حاليا فيما يتعلق بالأزمة مع الصين يتحسن، ويمكننا التوصل لاتفاق.

جاء ذلك خلال لقاء ترامب خلال لمع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش قمة الدول السبع المنعقدة في فرنسا.