عاجل.. ترامب: لقاء الرئيس السيسي في فرنسا عظيم ورائع

عقب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، على هامش قمة الدول السبع.

وغرد ترامب عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، "لقاء عظيم ورائع مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في فرنسا".