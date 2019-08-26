شنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بحملة أمنية مكبرة استهدفت عدد من المطابع والمكتبات الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، والتي أفادت المعلومات بطبعهم بعض الكتب بدون تفويض أو أوامر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو مزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون الخاص بتراخيص المحال العامة والمنشآت التجارية.

أسفرت الحملة عن ضبط مطبعة كائنة بشارع مؤسسة الزكاة دائرة القسم، وضبط محاسب بالمطبعة، وبحوزته 25530 كتاب منسوخ ومقلد .

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.