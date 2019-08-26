بنك مصر يعتذر لعملائه بعد تعطل نظام الحاسب الآلي

أعرب "بنك مصر"، عن أسفه الشديد بسبب تعطل نظام الحاسب الألى الخاص، وهو ما أثر على جودة الخدمة المقدمة لعملاء البنك بعدد من فروعة خلال اليومين الماضيين.

وقال البنك، في بيان له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عملاؤنا الكرام، في إطار قيام البنك بتحديث نظام الحاسب الآلي الخاص به لإدخال أحدث التطبيقات في النظم لخدمة عملائه.. قد نجم عن ذلك بعض التأثيرات على جودة الخدمة المقدمة في بعض الأحيان لعملاء البنك خلال اليوم والأمس".

وتابع: "وإذ يأسف لوقوع مثل هذا الأمر، ويؤكد على عملة الدؤوب حاليا على سرعة للتأكد من عودة النظام الإلكتروني للعمل بكامل كفاءته".