تشهد غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، غدًا توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبنك مصر، ويهدف البروتوكول إلى ميكنة المدفوعات النقدية‎ المستحقة للمتعاملين مع هيئة التأمينات.

وأكدت التضامن في بيان لها، اليوم، أن ذلك البروتوكول يأتي في إطار التوجه العام للدولة، لاستكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بمختلف قطاعات الدولة لتحقيق الشمول المالي، بالإضافة إلى سعي الحكومة الدائم لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير الوقت والجهد وضمان وصول مستحقات المستفيدين بدون تأخير‎. كما يهدف البروتوكول إلى ميكنة جميع المستحقات التأمينية للمتعاملين مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمتمثلة في المبالغ المستحقة دفعة واحدة لأصحاب الشأن، مثل متجمدات المعاش ومكافأة نهاية الخدمة ومصاريف الجنازة ومنحة الوفاة وغيرها من المزايا التأمينية .