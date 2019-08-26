حققت قوات الجيش اليمني مسنودة بتحالف دعم الشرعية في اليمن "التحالف العربي"،، اليوم، تقدمًا جديدًا في جبهة كتاف شرقي محافظة صعدة شمال البلاد، وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سيتمبرنت" أن قوات الجيش تمكنت من تحرير عدد من التباب، في محيط مركز مديرية كتاف، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة، في تلك التباب، بالتزامن قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، مواقع وتعزيزات الميليشيا الحوثية، القادمة إلى منطقة المواجهات ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا المتمردة، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.

من جانبه، وجه رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، بإدراج كافة الوحدات التي أعلنت انضمامها للشرعية ضمن قوام الجيش الوطني، بناء على توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، وذكرت وكالة الأنباء اليمينة "سبأ"، اليوم، أن رئيس الوزراء وجه كذلك خلال ترأسه اجتماعا للجنة الأمنية في شبوة بسرعة وضع خطة أمنية متكاملة وعاجلة بالتنسيق مع السلطة المحلية بمحافظة شبوة لتحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

وشدد عبدالملك، على المسؤوليات الكبيرة أمام اللجنة لتأمين المحافظة، مؤكدًا وقوف ودعم الحكومة الكامل للجنة في بسط سيطرة الدولة وفرض الأمن والاستقرار، داعيًا كافة أبناء الشعب للاصطفاف مع الوطن والشرعية الدستورية لتحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على المشروع الإيراني، مؤكدًا أن اليمن تتسع للجميع، وأن الدولة لن تتهاون مع المشاريع الضيقة والفوضوية.

وفي سياق متصل، بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن وذلك بالعاصمة السعودية "الرياض".

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، إن اللقاء تناول الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي للتواصل مع الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية لاستئناف المشاورات السياسية من أجل التوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع الدائر في اليمن وفق المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم "2216".كما ناقش الاجتماع مستجدات جهود الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وسبل تكثيف المساعي لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمحافظات اليمنية لتخفيف معاناة الشعب اليمني.