أحرزت قوات الجيش اليمني، مدعومة بقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن "التحالف العربي"، تقدمًا جديدًا في جبهة كتاف شرق محافظة صعدة المعقل الرئيسي لمليشيات الحوثي الانقلابية أقصى شمال البلاد.

وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني، وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية أمس، إن قوات الجيش تمكنت من تحرير عدد من التباب، في محيط مركز مديرية كتاف، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي المتمردة، فيما قصفت مقاتلات "التحالف"، مواقع وتعزيزات المليشيات الحوثية، القادمة إلى منطقة المواجهات.

وأسفر الهجوم والقصف الجوي عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها، ويخوض الجيش اليمني، مدعومًا من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.

سياسيا، جدد رئيس الحكومة اليمنية الشرعية معين عبدالملك، التأكيد على أن المعركة الأساسية هي ضد الحوثيين والمشروع الإيراني في اليمن، لافتا إلى ما بذلته الحكومة من جهود لمحاولة تجنيب محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد الصراع واللجوء للسلام والحوار وتجنب إراقة الدماء، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

وأوضح عبدالملك، خلال اجتماع عقده مساء اليوم في مدينة عتق بمحافظة شبوة مع قيادة السلطة المحلية والتنفيذية بالمحافظة، للوقوف على جهود تطبيع الأوضاع بعد إفشال تمرد الميليشيات التابعة لما يسمى المجلس الانتقالي، أن المستهدف الأساسي من هذا التمرد الذي قادته الميليشيا التابعة لما يسمى المجلس الانتقالي هو مشروع الدولة الاتحادية، مجددا حرص الحكومة على حقن الدماء وتطبيع الأوضاع والاستقرار، واستعدادها دائما للحوار تحت مظلة الدولة وضمن المبادئ المتعارف عليها في دعم الشرعية.

وشدد عبدالملك، على "أن العدو الوحيد هو المشروع الحوثي"، وأعلن رئيس الوزراء اليمني عن اعتماد مخصصات استثنائية للتنمية في محافظة شبوة، مؤكدا أن الحكومة ستعمل بالتنسيق مع السلطة المحلية على تنفيذ هذه المشاريع وفق مسار سريع وعاجل.

وأضاف رئيس الحكومة اليمنية، أن حكومته لديها "خطط لزيادة الإنتاج النفطي في محافظة شبوة وهو ما سينعكس إيجابا على التنمية وخدمة المواطنين من أبناء المحافظة"، كما وجه عبدالملك، بإدراج كافة الوحدات التي أعلنت انضمامها للشرعية ضمن قوام الجيش الوطني، وسرعة وضع خطة أمنية متكاملة وعاجلة لتحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة في محافظة شبوة.

وكانت قوات الشرعية اليمنية، أحكمت سيطرتها أمس على محافظة شبوة جنوب شرق البلاد، عقب مواجهات مع قوات تابعة للمجلس الانتقالي.