برلمانية تقدم طلب لمنع السجائر الإلكترونية: "تسبب الضعف الجنسي والعقم"

كشفت النائبة آمال رزق الله عضو مجلس النواب عن سبب تقديمها طلب إحاطة بخصوص السجائر الإلكترونية وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقالت رزق الله إنها تقدمت بطلب إحاطة لوزارة التجارة الداخلية لعدم استيراد السجائر الإلكترونية مشيرًة أنها تقدمت بهذا الطلب بعد انفجار سجائر إلكترونية في وجه 5 أشخاص منهم 2 في مصر على حد قولها.

وحذرت عضو مجلس النواب من انتشار هذا النوع من السجائر بين الشباب معددة الأضرار الناتجة عنه والتي تصل للوفاة وتسبب زيادة الدهون وتصلب الشرايين وضعف عضلة القلب وتؤثر على المخ وتسبب ارتفاع ضغط الدم وتعمل على ضعف حركة الأهداب الموجودة في الخصيتين ما يسبب العقم وضعف القدرة الجنسية للرجال حسب قولها.

وأكدت رزق الله أن السجائر الإلكترونية خطر يداهم المصريين مطالبة النواب بسرعة التحرك لمنع هذه الخطر عن المجتمع المصري.