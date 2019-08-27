أنيسة حسونة عن طفل بلاعة الطالبية: كل موظف في الحي مسئول عنه

علقت النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب على خبر وفاة طفل داخل بالوعة الصرف الصحي بمنطقة الطالبية بالهرم وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وأبدت حسونة حزنها الشديد بسبب تكرار المداخلات بشأن هذه الحادث المأساوي خاصة أنها كانت تتحدث في حادثة شبيهة منذ شهر.

ووصفت حسونة ما حدث بأنه "حاجة محزنة وتكسر القلب والإهمال لا يفرق بين أحياء غنية وأحياء فقيرة وكأننا بنقدم قرابين للبلاعات".

وتابعت: "من أعدى أعداء مصر وأي إنجاز فيها مسألة الإهمال والناس كمان هتزهق من إنها طول الوقت نقولها البقية في حياتكم وربنا يصبركم".

وواصلت: "كل موظف ومسئول في الحي مسئول مسئولية مباشرة عن الولد اللي مات ده " مستنكرة تغطية البلاعات بألواح "الأبلاكاش" مضيفة: "حضرتك رئيس الحي تفضل نايم جنب البلاعة دي لحد ما تتغطى".

واعتبرت أن وفاة هذا الطفل تعتبر جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد مطالبة بتشديد العقوبات على سارقي أغطية البلاعات ومطالبة بتوزيع البلاعات على الموظفين بحيث يكون كل موظف مسئول عن عدد معين منها.

وكان الطفل "ياسين" قد لقي مصرعه عقب سقوطه في بالوعة صرف صحي بمنطقة العمرانية، وتبين من خلال المعاينة والتحريات أن "بالوعة" الصرف كانت مغطاة بقطعة خشبية مما تسبب في وفاة الطفل، واستغرقت رحلة البحث عن جثته قرابة ساعة ونصف، حتى تمكنت القوات بمساعدة الأهالي من انتشال الجثة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحقيقات مستمرة.