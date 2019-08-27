أعلن المتحدث الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن مواني الهيئة شهدت على مدار يومين تداول 191 شاحنة بضائع و436 سيارة.

وأوضح المتحدث الإعلامي في بيان له، اليوم، أن ميناء نويبع استقبال اليوم السفينة سينا وعلى متنها 15 شاحنة و 2 سيارة.

فيما استقبل الميناء أمس السفينتين سينا و أيله وعلى متنهم 24 شاحنة و 3 سيارة وغادرت السفينة سينا وعلى متنها 29 شاحنة و50 سيارة بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض وعلى متنها 119 سيارة.

وأضاف أن ميناء سفاجا يستعد، اليوم، لاستقبال السفينتين أمانة والنوى اكسبريس وعلى متنهم 12 شاحنة و11 سيارة بينما تغادر السفينة Super arsenal وعلى متنها 30 الف طن فوسفات متجهة إلى الهند والسفينتين القاهرة وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 28 شاحنة و138 سيارة.

فيما استقبل الميناء أمس اربع سفن وعلى متنهم 57 شاحنة و34 سيارة وغادرت السفينتين القاهرة وأمانة وعلى متنهم 26 شاحنة و81 سيارة.