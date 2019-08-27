السيسي واليابان.. جولات متبادلة وعلاقات قوية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اليابان للمشاركة في اجتماعات المؤتمر الدولي السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7".

وحسب تصريحات السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي يرأس بالاشتراك مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "التيكاد"، ويعد من أهم وأبرز المحافل الدولية للتعاون التنموي بين الدول الأفريقية واليابان والمؤسسات الدولية.

ومنذ توليه رئاسة الجمهورية، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقوية العلاقات بين مصر واليابان واتضح ذلك في الزيارات المتبادلة بين الطرفين على مدار السنوات الماضية من خلال المشاركة في العديد من الفعاليات المهمة وتعد هذه الزيارة هي الثالثة للرئيس إلى اليابان منذ عام 2014 والثانية خلال هذا العام، وفقا للهيئة العامة للاستعلامات.

الزيارة الأولى 26 فبراير 2016

في فبراير 2016، بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة أسيوية مهمة شملت دول كازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية، في إطار جولات الرئيس الخارجية من أجل التعاون الإيجابي الفعال مع دول العالم كافة.

وكانت طوكيو هي المحطة الثانية في جولة الرئيس الأسيوية واصطحب معه وفد حكومي رسمي للتوقيع على عدد من الاتفاقيات والمشاركة في مؤتمر الأعمال المصري الياباني بحضور عدد من المستثمرين من الجانبين.

شملت الزيارة نفسها عقد لقاء مع إمبراطور اليابان واجتماعات ثنائية مع ممثلي كبرى الشركات الياباني لتعزيز الحوار الاستراتيجي السياسي بين البلدين وتقوية مجالات التعاون الاقتصادي المختلفة، وفقا للهيئة العامة للاستعلامات.

الزيارة الثانية كانت في يونيو 2019

فى 27 يونيو الماضي، زار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة لليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين (G20) تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء الياباني الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين البلدين.

واستقبله "شينزو آبي" رئيس وزراء اليابان، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في كل المجالات خاصة مجال التعليم وتطبيق تجربة المدارس اليابانية في مصر، إلى جانب التعاون الثقافي بين البلدين وتطورات بناء المتحف المصري الكبير.

وفي الزيارة نفسها، بحثا الاستعدادت الجارية لانعقاد القمة السابعة للتعاون الياباني الأفريقي "تيكاد" بمدينة يوكوهاما اليابانية والتي تنطلق فعالياتها اليوم بمدينة يوكوهاما اليابانية.

وكان السفير أيمن كامل، سفير مصر في اليابان، أكد أن الرئيس السيسي سيجري مباحثات واسعة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، واصفا بأنها ستكون الجلسة الأكبر من نوعها منذ فترة طويلة، وسيتطرق خلالها الجانبان للموضوعات ذات الاهتمام المشترك.