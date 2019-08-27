أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من أقراص المخدرات والسجائر الإلكترونية والأعضاء الجنسية التعويضية، بصحبة راكب مصرى لدى وصوله قادما من دولة الصين، كان أخفاها داخل 5 حقائب وعلى جسده لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية بالمخالفة للقانون.

جاء ذلك خلال إنهاء إجراءات وصول ركاب رحلة مصر للطيران القادمة من الصين، اشتبه عبداللطيف الحسيني مأمور اللجنة الجمركية، في راكب، وتم تكليف أحمد عمر كحك رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 وخالد محمد عبدالرحمن مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب على جهاز الكشف بالأشعة، وتلاحظ وجود عبوات متكررة، وقرر محمد عبدالباقي مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وعثر على كمية كبيرة من السجائر الإلكترونية ومستلزماتها، وكذلك عدد من الأجهزة والأعضاء الجنسية التعويضية بين طيات الملابس في 5 حقائب مختلفة الأحجام، وبتفتيش الراكب ذاتيا، عثر على كمية من شرائط الترامادول بإجمالي "166 قرص وكبسول" إضافة إلى أجهزة هواتف "آيفون".

وأمر الدكتور ماجد موسى مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي مبنى رقم 3 بالمطار.