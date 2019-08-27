لقي طالب بالصف الأول الثانوي، بمحافظة الفيوم، مصرعه غرقا، في حمام السباحة أثناء الاستحمام به بإحدى القرى السياحية على ساحل بحيرة قارون، ونقلت جثته لمستشفى سنورس.

كان اللواء عادل الطحلاوي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس، بوصول "صلاح محمد.ص.ع" 15 عاما، طالب بالصف الأول الثانوي، ومقيم بمنطقة دار الرماد بدائرة قسم أول الفيوم، جثة هامدة، بادعاء حادث غرق.

وأفاد البيان الأمني، أن والد المجني عليه، "محمد.ص" 40 عاما، صاحب محل أدوات صحية، ومقيم بنفس المنطقة، قال في محضر الشرطة، إن ابنه غرق أثناء الاستحمام بحمام سباحة قرية جزيرة البط على ساحل بحيرة قارون، ولم يتهم أحد بالتسبب في الحادث جنائيا.

وذكر البيان الأمني، أن مفتش الصحة وقّع الكشف الطبي على جثة المتوفي، وتبين أن سبب الوفاة هو اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 5064 لسنة 2019 م إداري مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة للتحقيق.