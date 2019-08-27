أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE، عن فترة السداد المسموحة لدفع فاتورة التليفون من يوم 15 يوليو 2019 حتى يوم 15 أغسطس 2019، وبعد انتهاء تلك المدة بدأت الشركة في توقيع غرامة مالية للتأخير عن سداد الفاتورة أو قطع الخدمة على المشتركين.

وتستعرض "الوطن" كيفية حساب الغرامة المالية للتأخير عند سداد فاتورة التليفون، حيث أوضح أحد ممثلي خدمة العملاء أن الغرامة تفرضها الشركة على تأخير المشرتكين عن دفع الفاتورة بحد أدنى 10 جنيهات، أو بنسبة تبلغ 1.5 % من قيمة الاشتراك، وذلك بداية من يوم 15 سبتمبر، "بحد أقصى 11 شهرا من شهر بداية الرسوم الإدارية، ولا تتم إضافة رسوم بعدها"، بعد ذلك بحد أدنى 10 جنيهات، وذلك فيما يخص التليفون الأرضي المنزلي.

أما التليفون الأرضي التجاري، تضاف رسوم إدارية بنسبة 1.5% عن كل شهر "بحد أقصى 11 شهرا من شهر بداية الرسوم الإدارية ولا يتم إضافة رسوم بعدها" بعد ذلك بحد أدنى 10 جنيهات.

وأوضح ممثل خدمة العملاء أن قطع الاتصال من الخط بدءا منذ 15 أغسطس الجاري، بحيث يصبح التليفون لاستقبال المكالمات فقط.