انقلبت سيارة نقل خزان (زيوت طعام) في ترعة طريق مير القوصية الزراعي، دون خسائر بشرية.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا، من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد بورود بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل خزان "زيوت طعام"، في ترعة طريق مير القوصية الزراعي، دون خسائر بشرية.

وانتقلت قوة من مباحث المركز، وسيارة إسعاف، وقوات الدفاع المدني، إلى موقع الحادث، حيث تبين صحة البلاغ، وأن السيارة كانت متجهة إلى أحد المصانع، وانحرفت عجلة القيادة بيد السائق بسبب ضيق الطريق.

وتبين أن الأهالي أنقذوا السائق، وجارٍ انتشال السيارة من الترعة بواسطة قوات الدفاع المدني.

وجار تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية.