فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى استهداف العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم حيازة القطع الأثرية والحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار، أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام عن ضبط عدد من القضايا، وذلك على النحو التالي:

ضبط (سائق، سن 40، ومقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) لحيازته بعض القطع الأثرية بقصد الإتجار، وبحوزته عدد (18) قطعة أثرية (14 لوحة من الحجر الجيرى- 2 رأس تمثال من الجرانيت- 1 نصف تمثال من الألباستر- 1 إناء فخارى "يرجع للعصر الفرعونى") وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بالاشتراك مع شقيقه (هارب).

استهداف مسكن (مزارع، سن 35، مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) لقيامه بالحفر والتنقيب خلسة مسكنه بقصد البحث عن الآثار، وتبين عدم تواجده، ووجود حفر مستطيل الشكل وعُثر على عدد (2 إناء من الفخار "ترجع للعصر اليونانى والرومانى" والأدوات المستخدمة فى الحفر).

ضبط (عامل، سن 38، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط) لحيازته بعض القطع الأثرية بقصد الإتجار، وبحوزته عدد (6) قطع أثرية (4 تمثال أوشابتى من الحجر الجيرى- 2 عملة معدنية برونزية "يرجع للعصر الفرعونى واليونانى والرومانى") وبتفتيش مسكنه تبين وجود حفر دائرى الشكل وعُثر على الأدوات المستخدمة فى الحفر، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والتنقيب عن الآثار.

ضبط (عامل، سن 25، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط) لحيازته بعض القطع الأثرية بقصد الإتجار، وبحوزته عدد (4) قطع أثرية (2 عصارة زيوت من الحجر الجيرى- قطعة حجرية عليها نقوشات ورسومات إناء فخارى "يرجع للعصر الفرعونى") وبتفتيش مسكنه تبين وجود حفر مستطيل الشكل وعُثر على الأدوات المستخدمة فى الحفر.

ضبط (عاطل، سن 27، مقيم بدائرة مركز شرطة الأقصر، محكوم عليه بالحبس 3 سنوات فى قضية "ضرب") لقيامه بالحفر والتنقيب بمسكنه خلسة بقصد البحث عن الآثار، وتبين وجود حفر مستطيل الشكل وعُثر على الأدوات المستخدمة فى الحفر، وبمواجهته اعترف بقيامه بالحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.